Cupa "Micul Luptator" (Little Fighter) la Jiu Jitsu, organizata duminica, 28 mai a.c., cu ocazia Zilei Copilului a ajuns la a 9-a editie. A fost o zi cu lupte solicitante, dar si cu multa distractie.Au participat 50 de copii cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani de la trei cluburi sportive: "Show Time", "Shin-Do" si "Akari"."Am *furat* startul zilei de 1 iunie, Ziua Copilului. Deja traditionala Cupa Micul Luptator (Little Fighter) la Jiu Jitsu si-a desemnat astazi castigatorii. In urma ... citeste toata stirea