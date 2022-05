De Ziua Copilului, la Sfantu Gheorghe se organizeaza o parada a cainilor

Biroul pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Covasna informeaza ca miercuri, de 1 Iunie, cand se marcheaza Ziua Internationala a Copilului, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe va avea loc o parada a cainilor. In plus, in acelasi cadru se va desfasura si o activitate interactiva cu doi caini de terapie.Cu ocazia activitatilor organizate de Ziua Copilului, de 1 Iunie, incepand cu ora 10:00, IPJ Covasna va avea un cort amenajat in parcarea fostului hotel Bodoc. Printre altele, acolo va ... citeste toata stirea