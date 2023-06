Luni, 5 iunie, a fost Ziua Invatatorului. Un prilej de bucurie, cinste, respect si recunostinta celor care lasa o importanta amprenta in viata unui copil, la inceput de mare drum in viata, scoala. Din nefericire, in contextul actual, aceasta zi i-a prins cu multa tristete in inimi pe invatatorii nostri, aflati departe de elevii lor din pricina grevei generale.Ar fi trebuit sa fie cu flori, cu bucurie, cu jocuri, cu chiuitul vesel al copiilor din curtea scolii. In schimb, ca pe peste tot in ... citeste toata stirea