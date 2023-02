De Ziua Mondiala a Radioului: ce inseamna munca la un radio local

Fie ca te aflai la volan, la birou, in bucatarie sau poate chiar in garaj, ti-ai petrecut minute si ore in sir in lumea lor. O lume cu muzica, stiri, informatii, pareri. Le stii vocile. Dar stii cum au ajuns ei, oamenii de la radio - ca despre ei vorbim -, acolo, in boxele sau castile tale? Stii ce inseamna pentru ei acest mediu de comunicare? Pentru ca 13 februarie este Ziua Mondiala a Radioului, am decis sa patrundem dincolo de frecvente si sa aflam raspunsurile la aceste intrebari de la unii ... citeste toata stirea