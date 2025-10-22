Editeaza

Denis Bobes: "Incerc sa dau voce ideilor si emotiilor care pot schimba ceva in liceu si, poate, chiar in oras"

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:00
11 citiri
Putini tineri au curajul sa spuna: "povestea mea merita spusa". Denis Valeriu Bobes, elev la Liceul Teoretic "Mircea Eliade" din Intorsura Buzaului, a facut-o, simplu si direct. Are 16 ani, o camera foto care il insoteste peste tot si o energie care nu se opreste la sala de clasa: fotografie, teatru, radio, proiecte, emotii si oameni. Cei din jur l-au vazut candva ca pe un "rebel", dar el a demonstrat ca energia potrivit canalizata poate deveni creatie. Prin teatru, prin fotografie si prin ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
O familie cu doi copii mici din Zagon are nevoie de ajutor dupa ce casa le-a fost mistuita de un incendiu
Un apel umanitar este lansat pentru o familie din comuna Zagon, cu doi copii mici, care a ramas fara ...
Sepsi OSK, victorioasa la Bacau
Intr-un meci contand pentru etapa a 10-a din Liga 2, FC Bacau a pierdut, pe teren propriu, meciul cu ...
De pe patul de spital, la patul pacientilor - povestea unei tinere asistente de la SJU Sfantu Gheorghe
Are doar 26 de ani, dar trairile si vocatia ei par sa fi strans o experienta demna de intelepciunea ...
ActualitateBusinessSportLife Show