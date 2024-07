Depistat conducand o masina neinmatriculata, cu numere false

In data de 09 iulie a.c., in jurul orei 08:15, politistii Serviciului Rutier, aflati in timpul activitatii de monitorizare si control trafic, au oprit un autoturism care circula pe strada Ciucului, din municipiul Sfantu Gheorghe.Dupa oprirea vehiculului, politistii au stabilit identitatea soferului, un barbat de 67 de ani, din municipiul Sfantu Gheorghe. In urma verificarilor a rezultat ca autoturismul condus de acesta nu este inmatriculat, iar placutele cu numar de inmatriculare ... citește toată știrea