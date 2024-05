Depistat in timp ce conducea cu permisul suspendat (CP)

In data de 14 mai a.c., in jurul orei 02:00, politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe aflati in timpul activitatilor de monitorizare si control trafic, au oprit un autoturism care circula pe DN 11, in localitatea Ozun.Din verificarile politistilor a rezultat ca barbatul de 37 ani, din comuna Draganesti, judetul Galati, care a conducea ... citește toată știrea