Depistat la volan cu o alcoolemie de 1,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, in Sanzieni

Politistii din cadrul Sectiei Rurale Targu Secuiesc au depistat, vineri seara, pe DJ 114, in zona localitatii Sanzieni, un sofer care conducea sub influenta alcoolului. Conducatorul auto, un barbat in varsta de 54 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 1,63 mg/l alcool pur in aerul expirat."Vineri seara, politistii din cadrul Sectiei Rurale Targu Secuiesc au oprit in trafic un autoturism care circula pe DJ 114, in zona localitatii Sanzieni. In urma ... citește toată știrea