Deputatul UDMR de Covasna Miklos Zoltan vrea sa propuna majorarea plafonului la achizitiile publice directe

O initiativa legislativa prin care se va propune majorarea plafonului privind achizitiile publice va fi lansata de catre deputatul UDMR de Covasna Miklos Zoltan, dupa cum acesta a anuntat intr-o conferinta de presa. Ideea vine in urma discutiilor cu mai multi primari din localitati covasnene, care s-au vazut nevoiti sa treaca prin sistemul de licitatii publice investitii care inainte de majorarea preturilor in constructii s-ar fi putut face fara acest pas."Exista un plafon sub care se putea ... citeste toata stirea