Deschis la patinat in aer liber in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe

Primaria Sfantu Gheorghe si Sepsi ReKreativ anunta ca vineri, 23 decembrie, de la ora 10, se deschide patinoarul in aer liber amplasat in Piata Centrala, in fata Prefecturii si Consiliului Judetean.Patinoarul va fi deschis in tronsoane de cate 2 ore, in intervalul orar 10:00-21:00, cu pauze pentru refacerea ghetii intre orele 12:00-13:00, 15:00-16:00 si 18:00-19:00.In zilele de 24 si 31 decembrie programul se va incheia la ora 18:00, iar pe 25 decembrie si 1 ianuarie patinoarul va fi inchis. ... citeste toata stirea