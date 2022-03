Dezbatere aprinsa in Consiliul Local Barcani, pe tema indemnizatiilor alesilor

In cea mai recenta sedinta a Consiliului Local Barcani, de joi, 10 martie, pe Ordinea de Zi s-a regasit un proiect de hotarare care prevedea scaderea indemnizatiilor consilierilor locali de la 10% din salariul primarului, la 0%. Cand s-a ajuns la dezbaterea acestui subiect, spiritele s-au incins. In final, nici un consilier nu a votat "pentru" in cazul acestui proiect."Daca doriti dumneavoastra sa ne sprijiniti cu indemnizatia... Banuiesc ca ati observat ce factura la energie avem, cu ... citeste toata stirea