Dezbatere publica: limitele intravilanului din Intorsura Buzaului se modifica

Limitele intravilane si extravilane ale orasului Intorsura Buzaului se vor modifica, anunta autoritatile locale, care se pregatesc sa lanseze o dezbatere publica in acest sens, inaintea adoptarii noului Plan Urbanistic General (PUG). Principalele schimbari vizeaza zona cunoscuta traditional drept "Dealul Taberei"."O sa lansam in dezbatere publica, de 45 de zile, noul PUG (Plan Urbanistic General) al orasului. Am primit deja schitele. Sunt in sala de sedinte, pe perete, toate. Aici noi ... citeste toata stirea