Dezinsectia impotriva tantarilor si capuselor, programata la Intorsura Buzaului

La Intorsura Buzaului urmeaza sa aiba loc, in perioada 10-11 mai, actiuni de dezinsectie impotriva tantarilor si a capuselor. Cetatenii sunt rugati sa evite zonele pulverizate, pentru a preveni eventuale alergii, se arata intr-un anunt publicat pe pagina de Facebook a primariei din orasul covasnean."In perioada 10-11 mai 2022, intre orele 04.00 a.m. - 08.00 a.m. (n. red.: dimineata), vom efectua lucrari de DEZINSECEsIE impotriva tantarilor si capuselor in zonele de interes public (parcuri, ... citeste toata stirea