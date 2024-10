Digitalizarea sistemului de alimentare cu apa potabila a municipiului Sfantu Gheorghe se apropie de final

Proiectul de digitalizare a sistemului de alimentare cu apa potabila a municipiului Sfantu Gheorghe, inceput in urma cu aproape un an, se apropie de final, a anuntat, luni, conducerea Gospodariei Comunale.Potrivit sursei citate, pe langa instalarea contoarelor pentru digitalizare, au fost inlocuite mai multe robinete de inchidere, iar in unele zone a fost modificata ruta de alimentare cu apa, urmand ca in prima saptamana a lunii octombrie sa mai fie instalate inca trei contoare de debit. ... citește toată știrea