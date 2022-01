DIICOT Covasna: trei persoane retinute si cercetate pentru trafic de minori

O persoana a fost arestata preventiv, iar alte doua au fost puse, vineri, sub control judiciar, fiind cercetate pentru exploatarea sexuala a unei minore, informeaza DIICOT Covasna.Potrivit sursei citate, fata in varsta de 15 ani ar fi fost lipsita de libertate si exploatata sexual in perioada 2019-2021, fiind supusa la violenta fizica si psihica."In cauza, s-a retinut faptul ca in cursul anului 2019, unul dintre inculpati si-a traficat fiica minora, in varsta de 15 ani, prin transportarea ... citeste toata stirea