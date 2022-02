Din 7 februarie intra in vigoare noile reguli de parcare in centrul orasului Sfantu Gheorghe

In Zona Zero se va putea parca pentru maxim 2 orePrimaria Sfantu Gheorghe va institui incepand cu 7 februarie noile reguli de parcare in centrul orasului, prin infiintarea Zonei Zero.Astfel, in parcarile publice de pe strazile 1 Decembrie 1918 (zona dintre Piata Sfantul Gheorghe si fostul Hotel Bodoc), strada Grof Miko Imre si Piata Sfantul Gheorghe (in fata Magazinului Sugas), parcarea va fi limitata la maximum 2 ore. Taxa de parcare va ramane aceeasi, adica 3 lei pe ora in zilele ... citeste toata stirea