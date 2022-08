Targu Fermierilor si Mestesugarilor revine in acest sfarsit de saptamana in Piata Libertatii din centrul municipiului Sfantu Gheorghe."In acest sfarsit de saptamana, intre 6 si 7 august, la Sfantu Gheorghe va avea loc din nou Targul Fermierilor si Mestesugarilor. Targul va oferi in continuare o gama larga de produse alimentare si articole, ... citeste toata stirea