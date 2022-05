Directia Anticoruptie duce "Caravana Integritatii" in cel putin opt comune din judet

"Caravana Integritatii", un demers al Serviciului Judetean Anticoruptie Covasna, merge, in perioada 24 mai - 9 iunie a.c., in opt localitati rurale din judetul Covasna. Scopul activitatilor este constientizarea personalului M.A.I. si a cetatenilor cu privire la consecintele implicarii in fapte de coruptie si importanta semnalarii acestora.In urmatoarele trei saptamani, politistii anticoruptie vor fi prezenti in opt comune, dupa urmatorul calendar:24.05.2022, in comuna Catalina;25.05.2022, ... citeste toata stirea