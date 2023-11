In cadrul programului de subventionare a chiriilor adresat tinerilor sub 35 de ani care locuiesc, lucreaza sau sunt studenti in Sfantu Gheorghe, au fost depuse anul acesta doar 10 cereri. Noua dintre ele au fost eligibile.In 2021, cand s-a lansat programul, s-au inscris sapte tineri, iar dintre acestia, patru au fost eligibili. In 2022, numarul celor care au aplicat pentru acest sprijin a crescut la 33 (25 eligibili). Anul acesta, dintre cei zece tineri care au aplicat, noua au obtinut ... citeste toata stirea