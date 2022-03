Doar 12 pacienti COVID s-au prezentat in februarie la Centrul de evaluare de la Sfantu Gheorghe

Centrul de evaluare COVID-19 de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a avut in luna februarie a.c. doar 12 pacienti."Din 14 februarie nu s-a mai prezentat niciun pacient pentru a fi evaluat in centrul de evaluare. (...) Programul redus va ramane si in luna martie acelasi", a spus managerul SJU, Andras-Nagy Robert."Avem acolo un cadru mediu, iar medicul se prezinta, bineinteles, sa consulte pacientul daca are pe cine. Daca nu, atunci isi face treaba pe sectie", adaugat si ... citeste toata stirea