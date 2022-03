Doar 13 cazuri noi de COVID-19 raportate marti in judet

De luni pana marti pe raza judetului Covasna au fost depistate 13 cazuri noi de imbolnavire cu SARS-COV-2, a anuntat Prefectura Covasna. Doar 16 localitati mai au rata de infectare cu acest virus mai mare de 3/1.000. In ultimele 24 de ore s-au administrat peste 70 de doze de vaccin anti-COVID. Sunt aproape 820 de cazuri active la nivel judetean, iar judetul Covasna are o incidenta de 3,62/1.000."De la debutul pandemiei, la nivel judetean s-au raportat 18697 cazuri, in ultimele 24 de ore s-au ... citeste toata stirea