Doar 3 persoane vaccinate cu prima doza anti-COVID in ultimele trei zile in judet

De joi, a doua parte a zilei, pana duminica, in prima parte a zilei, pe raza judetului Covasna au fost imunizate impotriva virusului SARS-COV-2, in total, 78 de persoane. Dintre acestea, doar trei au primit prima doza a vaccinului anti-COVID, a transmis Prefectura Covasna.55 de persoane au primit doza a doua a vaccinului, iar altele 14 doza a treia. Totodata, sase persoane au fost imunizate cu serul de la Johnson & Johnson."Numarul de doze administrate in centrele disponibile pe raza ... citeste toata stirea