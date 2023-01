Doar patru zile de vot pentru proiectul preferat, in Targu Secuiesc

Cetatenii municipiului Targu Secuiesc mai pot vota proiectul de investitie favorit pana pe 10 ianuarie. In cadrul programului "Bugetare participativa" au fost inregistrate cinci proiecte, din care doar trei sunt eligibile. Campania are ca scop principal implicarea locuitorilor in dezvoltarea orasului. Acestia depun proiecte si voteaza, iar primaria preia partea financiara a propunerii si implementeaza proiectul.Cele trei proiecte eligibile vizeaza instalarea unui sistem de semafoare cu buton ... citeste toata stirea