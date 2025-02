Dobarlau: ce s-a realizat in 2024 si ce urmeaza in 2025

Dupa ce in 2024 a inceput asfaltarea completa a satelor Dobarlau si Marcus, un proiect de peste 20 de milioane de lei, primarul Bogdan Barbu ne-a vorbit despre planurile ambitioase ale comunei. Pentru 2025, administratia locala isi propune sa receptioneze cel putin sapte dintre proiectele aflate in desfasurare.In 2023, primarul ne spunea ca era in plan modernizarea a 25 de strazi din Dobarlau si Marcus, pe o lungime totala de 13,47 km, si ca exista posibilitatea ca lucrarile sa fie finalizate ... citește toată știrea