Doi barbati au ramas fara topoare si caruta dupa ce au taiat ilegal un arbore

Politistii din Sfantu Gheorghe au confiscat luni, 11 noiembrie a.c., material lemnos taiat ilegal de doi barbati, topoarele folosite de acestia precum si caruta cu care transportau lemnul. S-a intamplat in fondul forestier gestionat de Ocolul Silvic Hatod."Luni, 11 noiembrie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, in fondul forestier gestionat de Ocolul Silvic Hatod, doi barbati au fost surprinsi taind si incarcand intr-o caruta un arbore din specia carpen", se arata in ... citește toată știrea