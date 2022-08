Doi barbati din Covasna, depistati pescuind ilegal in Lacul Siriu; 40 kg de peste- confiscate

Doi barbati din judetul Covasna, banuiti ca au pescuit ilegal in Lacul Siriu, au fost sanctionati de politisti, iar cantitatea de 40 kg de peste a fost confiscata, a informat luni Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau."Duminica, in timp ce actionau pe raza comunei Siriu, politisti din cadrul Politiei orasului Nehoiu au depistat, in zona Lacului Siriu, doi barbati in varsta de 41, respectiv 33 de ani, ambii din Covasna. Barbatul de 41 de ani a fost depistat pe albia lacului de ... citeste toata stirea