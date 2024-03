Doi barbati din judetul Covasna, decedati in urma unui accident cu o basculanta, in Sibiu

Doi barbati din judetul Covasna, de 38, respectiv 42 de ani, au murit vineri, 8 martie, in urma unui accident care s-a petrecut in orasul Avrig, din judetul Sibiu. Primele informatii arata ca un sofer de autobasculanta, decedat si el in urma accidentului, a intrat in impact cu autoturismul in care se aflau cei doi covasneni, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat sub un viaduct.Soferul autobasculantei avea 67 de ani si era din localitatea Tilisca (Sibiu)."Din primele cercetari ... citește toată știrea