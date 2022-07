Doi barbati, retinuti de politie dupa un scandal cu sase raniti, la Bretcu

Doi barbati, in varsta de 45, respectiv 37 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore de politistii covasneni pe fondul unui conflict transformat intr-o bataie in toata regula. Scandalul a avut loc marti noaptea, la Bretcu.Potrivit unui comunicat de presa transmis joi seara de IPJ Covasna, politistii din cadrul posturilor de politie Turia si Bretcu au fost sesizati prin apel 112 despre producerea unui scandal in localitatea Bretcu in 28 iunie a.c., in jurul orei 22.00."La fata locului ... citeste toata stirea