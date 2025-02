Doi barbati, retinuti pentru ca au furat vara trecuta 320.000 lei si bijuterii in valoare de 10.000 lei din casa unei familii din Intorsura Buzaului

Doi barbati, in varsta de 37 si 40 de ani, din judetul Brasov, sunt banuiti de furt calificat. Acestia ar fi intrat, in vara anului 2024, in casa unei familii din Intorsura Buzaului si ar fi sustras o suma importanta de bani, dar si bijuterii. Cei doi barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile."Politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Intorsura Buzaului, au documentat activitatea ... citește toată știrea