Doi bebelusi covasneni, diagnosticati cu malformatii cardiace congenitale, operati cu succes

Doi bebelusi, Krisztina, in varsta de 7 luni, si Oszkar, in varsta de 10 luni, ambii din judetul Covasna, nascuti prematur si diagnosticati cu malformatii cardiace congenitale, au primit noi sanse la o viata sanatoasa. Inimioarele lor au fost salvate cu ajutorul interventiilor chirurgicale derulate de specialisti din judetul Brasov, in septembrie. Recent, bebelusii au fost externati.Cei doi copii din judetul Covasna au fost operati luna trecuta la Brasov, la Spitalul Sf. Constantin, de catre ... citeste toata stirea