Accidentul de sambata noapte, de pe DN12, a luat, din nefericire, doua vieti, in cele din urma. Victima care initial a raspuns manevrelor de resuscitare a murit la spital. Este vorba despre doi barbati, de 68, respectiv 33 de ani. La volanul masinii care a efectuat depasirea si care a dus la impactul frontal cu utilitara in care erau cele doua persoane, se afla un tanar de 18 ani, potrivit IPJ Covasna.In accident au fost implicate trei masini. Pe langa cele doua persoane decedate, in urma ... citeste toata stirea