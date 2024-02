Doi raniti, in accident pe DN11, la Dalnic

Doi soferi au ajuns miercuri seara, 7 februarie, la spital, in urma unui accident care a avut loc pe DN11, in afara localitatii Dalnic. Evenimentul rutier s-a produs dupa ce una dintre masini a intrat pe contrasens.Accidentul a fost anuntat in jurul orei 19:40. S-a produs la km 44, intre localitatile Cernat si Dalnic."Din verificarile politistilor a rezultat ca un barbat de 69 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11, dinspre municipiul Targu Secuiesc spre Brasov, la kilometrul 44 ... citește toată știrea