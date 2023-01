Doi soferi din judet "au picat" la drugtest

Un barbat in varsta de 37 de ani este cercetat de oamenii legii dupa ce duminica a fost prins la volan pozitiv la substanta psihoactiva amfetamina. Potrivit IPJ Covasna, el a fost depistat, in urma unui control, pe strada Ady Endre din municipiul Targu Secuiesc. In aceeasi zi, oamenii legii au testat si un alt sofer, in varsta de 20 de ani, care circula pe strada 1 Decembrie din Sfantu Gheorghe. Si de data aceasta aparatul Drugtest a indicat ca soferul s-a urcat drogat la volan."La data de 14 ... citeste toata stirea