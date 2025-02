Doi soferi lasati fara permis dupa ce au fost prinsi bauti la volan

Politistii Serviciului Rutier au depistat doi soferi care conduceau sub influenta alcoolului in acest weekend. Ambii au ramas fara permis si sunt cercetati penal.Primul caz a fost inregistrat sambata dimineata, in localitatea Martineni, sat care apartine de comuna Catalina. Politistii au oprit un autoturism condus de un barbat de 50 de ani.Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat. In conformitate cu procedurile legale, soferul a ... citește toată știrea