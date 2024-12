Doi soferi prinsi la volan sub influenta alcoolului

Politistii din judetul Covasna au intensificat controalele rutiere pentru a preveni si combate comportamentele periculoase in trafic. In cadrul acestor actiuni, doi soferi care conduceau sub influenta alcoolului au fost opriti in trafic si vor fi trasi la raspundere.In primul caz oamenii legii au oprit in trafic in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 02:50, un barbat in varsta de 36 de ani, care conducea un autoturism, desi consumase alcool. Testarea cu etilotestul a indicat o ... citește toată știrea