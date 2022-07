Doi tineri, raniti intr-un accident la Sfantu Gheorghe

Doi tineri, ambii in varsta de 17 ani, au fost raniti marti noapte, intr-un accident de circulatie petrecut la Sfantu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918. Acestia se aflau pe un motociclu in momentul in care au fost acrosati de un autoturism."La data de 05.07.2022, in jurul orei 21:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Sfantu Gheorghe a avut loc un accident de circulatie cu ... citeste toata stirea