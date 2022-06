Doliu in invatamantul intorsurean. Profesorul Vasile Bumbac a incetat din viata

Sfarsit de an scolar si de viata...Sfarsitul anului scolar 2021-2022 a venit cu o veste trista atat pentru personalul didactic, cat si pentru elevii Scolii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" din Intorsura Buzaului: decesul domnului profesor Bumbac Vasile.Nascut in data de 02.12.1955 in Constanta, si-a definitivat studiile la Braila si Iasi si a muncit in Slatina si Curtea de Arges, inainte sa se stabileasca in Intorsura Buzaului. Aici si-a intemeiat o familie si si-a inceput cariera didactica. ... citeste toata stirea