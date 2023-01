Dominik si Anna, cele mai populare nume ale copiilor nascuti in 2022 la Sfantu Gheorghe

Anul trecut, cei mai multi copii s-au nascut in luna augustPotrivit datelor Serviciului de Stare Civila din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe, in 2022 la Sfantu Gheorghe s-au nascut 342 de copii, cu 27 mai putini decat in anul precedent.La maternitatea Spitalului Judetean au fost inregistrate 1.049 de nasteri in 2022, cu 39 mai putine decat in anul precedent. Din cele 1.568 de nasteri inregistrate, 342 de copii au domiciliul in Sfantu Gheorghe, iar 1.226 de persoane au fost inregistrate in ... citeste toata stirea