Asociatia Caritas Alba Iulia a organizat vineri, 13 octombrie a.c., ample actiuni de donatii in mai multe orase din tara. Potrivit cifrelor facute publice pe pagina oficiala Facebook, prin campania "Un milion de stele pentru nevoiasi", s-au strans 21.406 lei de la aproape 2.000 de persoane participante. In orasele covasnene Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, oamenii de bine au facut donatii in valoare de aproape 3.000 de lei. Au fost aprinse lumanari, flacarile acestora simbolizand persoane cu ... citeste toata stirea