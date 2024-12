Donatorii de sange din Sfantu Gheorghe primesc o reducere de 50% la impozitele locale pe locuinte si terenuri

Donatorii de sange din municipiul Sfantu Gheorghe vor beneficia anul viitor, in anumite conditii, de o reducere de 50% la impozitele locale, au anuntat autoritatile locale."Persoanele care au donat sange de minimum 3 ori in acest an vor beneficia de reducere de 50% la plata impozitelor locale pe locuinte si terenuri pentru anul viitor. Pentru acest lucru, trebuie predata la Directia de Finante Locale (personal sau prin email) o adeverinta doveditoare de la Centrul de Transfuzii", se arata ... citește toată știrea