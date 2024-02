Dosar penal pentru un sofer din Sfantu Gheorghe, prins la volan dupa ce consumase bauturi alcoolice

Un barbat de 58 de ani din Sfantu Gheorghe s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politisti la volan, desi consumase bauturi alcoolice. Aparatul alcooltest a indicat 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna.Barbatul a fost surprins in trafic duminica dimineata."In data de 25 februarie a.c., in jurul orei 06:30, politisti Serviciului Rutier Covasna, aflati in timpul activitatii de control trafic, au ... citește toată știrea