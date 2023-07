Dosarul cu sina a fost interzis, iar institutiile publice nu vor mai avea voie sa ceara copii ale avizelor sau ale documentelor care au fost emise de catre alte institutii publice. Prevederile sunt parte dintr-o lege initiata de parlamentarii PNL, promulgata in ianuarie 2023 si care a intrat in vigoare pe 4 iulie 2023.Cetatenii au la dispozitie site-ul www.romaniafaradosar.ro, unde pot vedea prevederile legii, dar pot si semnala daca se confrunta cu o situatie in care le sunt cerute dosare cu ... citeste toata stirea