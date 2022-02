Doua drumuri comunale din Ozun se transforma in santier

Doua drumuri comunale din comuna Ozun vor intra in etapa de modernizare anul acesta, ne-a informat primarul Bordas Eniko. Este vorba despre DC16, dintre Ozun si Magherus, in lungime de 6,8 kilometri si DC16A, intre Santionlunca si Magherus, de 1,7 kilometri.In ceea ce priveste drumul comunal 16, investitia se va ridica la aproximativ 10 milioane de lei, fonduri guvernamentale asigurate prin PNDL."In data de 18 ianuarie am semnat contractul pentru reabilitarea si modernizarea DC16. Este un ... citeste toata stirea