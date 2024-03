Doua foste angajate ale unei scoli din Ozun, cercetate pentru delapidare

Doua foste angajate ale Scolii Gimnaziale "Tatrangi Sandor", din Ozun, sunt cercetate pentru delapidare. Este vorba despre persoane care au ocupat in trecut functiile de directoare si contabila a unitatii de invatamant, care ar fi adus un prejudiciu de 218.000 de lei, conform unor informatii publicate in presa maghiara.Cotidianul Haromszek scrie ca fosta directoare este cercetata pentru mai multe fapte penale, printre care delapidare, fals in inscrisuri, fals in declaratii, uz de documente ... citește toată știrea