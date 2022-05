Doua masini si alte bunuri, printre pagubele unui incendiu, la Batanii Mari

Acoperisul unui garaj, doua autoturisme si alte bunuri aflate in interiorul acestuia se numara printre pagubele unui incendiu izbucnit in noaptea de duminica spre luni in localitatea Batanii Mari, informeaza ISU Covasna. Cauza probabila a producerii focului este un scurtcircuit.Din fericire nu au existat victime."Au ars acoperisul garajului confectionat din lemn cu invelitoare de azbociment pe o suprafata de aproximativ 100 mp, 2 autoturisme precum si bunurile aflate in interior.Cauza ... citeste toata stirea