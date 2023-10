Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, lanseaza o dezbatere publica privind fenomenul drogurilor care ia amploare din ce in ce mai accelerat in toata tara. Doreste sa implice parinti, profesori si reprezentanti ai unitatilor de alimentatie publica, pentru a gasi, impreuna, solutii durabile si pe termen lung in lupta cu drogurile. De asemenea, edilul a spus luni, 9 octombrie a.c., intr-o conferinta de presa, ca nu exclude optiunea de a initia o hotarare a Consiliului Local pentru a ... citeste toata stirea