Drum blocat temporar in apropiere de localitatea Ojdula

Inainte de intrarea in localitatea Ojdula, pe DN2D, traficul a fost blocat astazi, 21 noiembrie pe ambele sensuri, din cauza unui arbore cazut pe carosabil. Traficul in zona a fost reluat la scurt timp."In aceasta dimineata traficul a fost intrerupt pentru o scurta perioada pe DN2D, inainte de intrarea in localitatea Ojdula, din cauza unui arbore cazut pe carosabil, care bloca ambele sensuri de circulatie. La aceasta ora traficul in zona a fost reluat", a transmis IPJ Covasna.Politistii le ... citește toată știrea