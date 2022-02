DSP Covasna: au fost perioade in care paturile din spitale pentru pacientii COVID au fost ocupate aproape 100%

Paturile destinate pacientilor infectati cu SARS-COV-2 au fost ocupate, in trecut, aproape in totalitate pe raza judetului, sustin reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna intr-un raspuns referitor la acest subiect transmis redactiei Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro. In acest moment, sunt 213 paturi la nivel judetean destinate persoanelor bolnave de COVID-19.Chiar daca in trecut gradul de ocupare al paturilor a fost aproape de 100%, nu a fost nevoie ca pacientii sa ... citeste toata stirea