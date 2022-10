DSP Covasna - chemata in judecata de sute de persoane care au contestat amenzile aplicate pentru necompletarea PLF

Conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna anunta ca a fost chemata in judecata de cateva sute de persoane care au contestat amenzile aplicate in perioada pandemiei COVID-19 pentru necompletarea formularului digital de intrare (PLF) in Romania.Potrivit unui raport postat pe pagina de internet a Prefecturii Covasna, DSP a aplicat 2170 amenzi pentru necompletarea acestor formulare, in valoare totala de 2.937.500 lei. Conform sursei citate, 1.235 de persoane au fost sanctionate cu ... citeste toata stirea