Duminica votam, toata saptamana exploram

In zilele ce urmeaza, judetul Covasna are din nou agenda plina cu evenimente diverse dar si cu un moment decisiv pentru urmatorii 5 ani: primul tur al alegerilor prezidentiale.Vineri, 22 noiembrieUltima zi de inscrieri pentru scoli si gradinite pentru spectacole in cadrul Targului de Craciun din Sfantu Gheorghe;10:00 - 21:00, licitatie pentru o minge si doua tricouri semnate de fotbalistii Gabi Balint, Dan Petrescu si Luis Figo, pe pagina de Facebook a Asociatiei Scoala de Gimnastica ... citește toată știrea